В России разработали устойчивый к радиации FPV-дрон Инженеры ЦКБР создали FPV-дрон «Хруст» для работы в зоне радиационного заражения

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Российские инженеры разработали FPV-беспилотник, предназначенный для работы в зоне радиационного или химического заражения, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика устройства «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, дрон получил название «Хруст».

Да, у нас много таких проектов. Один из них — «Хруст», предназначенный для работы в зонах радиационного или химического заражения, — заявил Кузякин.

Он отметил, что беспилотник может быть оснащен датчиками радиоактивности или загазованности. При помощи них оператор дрона, совершая облет территории, может понять, где наибольшее загрязнение. По словам Кузякина, «Хруст» уже вызвал интерес частных организаций.

Ранее гендиректор ЦКБР сообщил, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений обследовали трофейный украинский дрон «Баба-яга». По словам Кузякина, благодаря этому они узнали координаты места его сборки и цепочку поставок комплектующих к этому аппарату.

До этого Кузякин раскрыл, сколько FPV-беспилотников накопили Вооруженные силы Украины. По его словам, речь идет о практически миллионе дронов. Это позволяет украинским военным не экономить БПЛА.