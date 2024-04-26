В России разработали уникальную станцию для обнаружения малозаметных дронов Ростех начал поставки РЛС для обнаружения беспилотников на сверхмалых высотах

Холдинг «Росэлектроника» начал поставки первой портативной многофункциональной радиолокационной станции, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Новая РЛС позволяет обнаруживать беспилотные летательные аппараты, в частности те, которые летят на сверхмалых высотах или находятся в режиме зависания. В настоящее время устройство тестируют на одном из защищенных объектов.

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции, которая позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе — летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания. Аппаратура проходит тестовую эксплуатацию в комплексе системы безопасности на одном из защищенных объектов, — сказано в сообщении.

Разработанная станция предназначена для радиолокационного обнаружения наземных и водных объектов. Как отметили в госкорпорации, РЛС может определять самые малозаметные дроны, а также распознавать животных, птиц и людей. Основным преимуществом станции назвали ее мобильность, автономность и алгоритм идентификации, который позволяет уверенно обнаружить различные объекты.

Ранее сообщалось, что в России появится новая линейка ударных плавающих беспилотников. Они предназначены для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. Дроны способны действовать как на воде, так и под ней.