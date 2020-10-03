В России разработали новый непромокаемый костюм для лётчиков

https://static.news.ru/photo/05c60bec-063f-11eb-b1d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из передачи «Военная приемка» телеканала «Звезда»

Российские специалисты модернизировали спасательный костюм для лётчиков, потерпевших бедствие на воде. Высотный морской спасательный комплект ВМСК-4 успешно испытали на Чёрном море.

Сначала лётчик надевает нижнее бельё, потом противоперегрузочный костюм, затем — высотный компенсирующий костюм, дальше теплозащитный костюм и наконец самый последний слой — непромокаемый комбинезон. На ноги надеваются ботинки с положительным запасом плавучести, — рассказал в эфире телеканала «Звезда» корреспондент программы «Военная приёмка».

dynaforce.ru

По словам начальника лётно-испытательного отдела испытательного центра «Морской» ГЛИЦ им. В. П. Чкалова Андрея Карпычева, раньше непромокаемые комбинезоны изготавливались из прорезиненной ткани, теперь используется ткань нового образца — риверсил, а швы обрабатываются с помощью ультразвуковой сварки. Кроме того, утепляющий ватин заменили на современный холлофайбер — его теплозащитные свойства оказались значительно выше.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании прошли испытания костюма, разработанного для того, чтобы медики могли добираться по воздуху до пострадавшего в труднодоступные места. Костюм состоит из реактивного ранца, шлема с очками и турбин-перчаток, выступающих в роли силового двигателя. Максимальная скорость — более 120 км/час на высоте до 3,5 тыс. метров. Летающий врач будет иметь при себе необходимый набор лекарств, в том числе обезболивающее, и дефибриллятор. По словам руководителя воздушной службы скорой помощи Great North Энди Моусоны, благодаря костюму медики смогут помогать даже тем людям, которые получили травмы в отдалённой местности.