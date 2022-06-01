В России разработали метод диагностики рака на дому

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Российские учёные разработали чип на фотонных микросхемах, позволяющий диагностировать рак на ранних стадиях вне лаборатории, сообщает «Газета.Ru». Прототип биосенсора создали исследователи из НИТУ МИСиС, Московского педагогического государственного университета и Сколковского института науки и технологий. Принцип работы устройства объяснил старший научный сотрудник Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСиС Вадим Ковалюк.

Микрофлюидные каналы созданы из полимера (полиметилдисилоксана), а универсальный микрофлюидно-нанофотонный сенсор на основе нитрида кремния используется для обнаружения сверхнизких концентраций вещества в растворах и газах, — рассказал он.

Чип пропускает в себя биологические жидкости и газы, содержание которых затем распознаётся микросенсорами.

На одном чипе можно проводить больше тысячи тестов, он также поможет выявлять вирусные заболевания. Учёные отметили, что биосенсор станет основой для создания комплексной «лаборатории на чипе» для сложных одновременных анализов без лабораторного оборудования.

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