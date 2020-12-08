В России разрабатывают единую вакцину от гриппа и COVID-19

https://static.news.ru/photo/5e4e845a-3971-11eb-a573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) и компания «Биокад» проводят доклинические исследования вакцины бинарного действия от сезонного гриппа и коронавируса. Как сообщил директор ИЭМ Александр Дмитриев, испытания завершатся уже в ближайшее время.

По вакцине бинарного действия — это совместная разработка Института экспериментальной медицины и компании «Биокад». Многие моменты, которые касаются данной вакцины, сегодня находятся в режиме «ноу-хау», поэтому я не имею права рассказывать всё в деталях. На стадии доклинических исследований мы находимся, и, надеюсь, что очень скоро их завершим, — цитирует РИА Новости Дмитриева.

На пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме, директор ИЭМ уточнил, что эта вакцина выпускается в виде капель, что упрощает её использование для детей.

Как писал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что коллеги из других стран, в частности из ЕС, всё больше интересуются вакциной «Спутник V». При этом Дмитриев добавил, что возможно производство вакцины на территории государства — члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. По словам главы РФПИ, партнёрство по вакцинам — единственный успешный путь для преодоления пандемии.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.