В России рассказали, зачем США хотят поставить дальнобойные ракеты Киеву Военный эксперт Козин: США поставят дальнобойные ракеты Украине для обстрела регионов РФ

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный эксперт Владимир Козин рассказал URA.RU, что США могут поставить Украине более дальнобойные ракеты для обстрела новых территорий РФ и Крыма. Он пояснил, что из-за сдвига линии фронта вглубь Украины ВСУ недостаточно ракет с дальностью до 80 или 150 километров. Он допустил, что Вашингтон может передать украинских военным континентальные ракеты средней дальности (до 5500 километров).

Нынешняя американская администрация может поставить ВСУ ракеты с гораздо большей дальностью, чтобы иметь возможность обстреливать все пять территорий, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы, — сказал Козин.

Он при этом не стал уточнять, каким будет ответ Москвы в случае, если Украина получить такое вооружение.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что американское руководство планирует выделить Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. В статье при этом не говорится, о каких именно ракетах идет речь. В материале отмечается, что новые поставки могут включать в себя и другие боеприпасы и вооружения.