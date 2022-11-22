В России рассказали о строительстве атомных станций малой мощности

Фото: rosatom.ru

АСММ

Российская госкорпорация «Росатом» обладает десятками технологических решений для создания атомных станций малой мощности (АСММ), сообщил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов в ходе форума «Атомэкспо-2022».

По его словам, в настоящее время идет строительство нескольких станций данного типа.

У Росатома в портфеле есть десятки технологических решений с точки зрения различных вариантов АСММ. Мы должны фокусироваться на определенных технологиях. Я бы выделил линейку плавучих АЭС, также сейчас в стадии реализации находится АСММ в Якутии, реактор «БРЕСТ-300» в Северске и реакторы в стадии проектирования — «Шельф» мощностью 10 МВ и проектируемый Курчатовским институтом реактор мощностью в 1–2 МВт для обеспечения энергией удаленных территорий, — сказал Пакерманов.

Госкорпорация сооружает в Усть-Янском районе Якутии первую в мире наземную АСММ на базе двух реакторных установок «РИТМ-200Н». Ранее сообщалось о подписании соглашения с Республикой Саха (Якутия) о намерении строительства атомной станции малой мощности на базе реакторной установки «Шельф-М» с установленной электрической мощностью до 10 МВт.

Пакерманов отметил, что госкорпорация «поставила задачу сделать себе коммерчески эффективный проект наземного применения РИТМ-200», интерес в мире к атомным станциям малой мощности только растет.

Мы сейчас находимся в активной стадии строительства в Якутии, ожидаем в скором времени получения лицензии на размещение, — добавил он.

Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире насчитывается примерно 50 проектов и концепций атомных станций малой мощности или, по определению МАГАТЭ, малых модульных реакторов (ММР). Большая их часть находится на различных стадиях разработки, сообщается, что некоторые проекты будут реализованы в ближайшее время. В настоящее время, сообщает агентство, четыре ММР находятся на продвинутых этапах строительства в России, Аргентине и Китае, а еще несколько стран, имеющих атомные электростанции, и стран, приступающих к развитию ядерной энергетики, проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ММР.