В России рассказали о мирных жителях Курска, вывезенных ВСУ из страны Москалькова: власти Киева удерживают 52 мирных жителя Курска, вывезенных ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Мирных жителей Курской области продолжают незаконно удерживать на Украине, заявила в своем Telegram-канале омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она уточнила, что 52 человека вывезли украинские военные из России.

До сих пор 52 жителя [Курской] области, вывезенные украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов справедливости и гуманности, — сообщила она.

Ранее Москалькова рассказала более чем о 50 семьях, разлученных в ходе специальной военной операции, которых удалось воссоединить за последние два года. По ее словам, в этих случаях большую роль сыграли инициатива и поддержка президента РФ Владимира Путина, который подчеркивает важность гуманитарных коридоров и сохранения человечности.

Кроме того, омбудсмен опубликовала список из 630 военнослужащих, с обменом которых киевские власти продолжают тянуть. Она отметила, что Украина более года не забирает бойцов из России, и выразила надежду на то, что эти граждане будут включены в обмен в ближайшее время.

В МИД России также сообщали, что между Москвой и Киевом прошел обмен пленными в рамках формулы «95 на 95». Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что в их число вошли 29 украинских морских пехотинцев, но на Украине об этом почему-то не говорят.