В России рассказали, когда авторынок вернется к докризисному уровню Глава «Автотора» Горбунов: авторынок вернется к докризисному уровню не раньше 2028 года

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Восстановление российского автомобильного рынка до докризисных показателей возможно к 2028-2029 годам. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава совета директоров компании «Автотор» Валерий Горбунов. Он отметил, что такие сроки возможны при текущих темпах восстановления отрасли, однако не исключен и более продолжительный спад.

Мы верим, что он восстановится, сказать когда — дело очень неблагодарное. Если все будет хотя бы так, как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад, — сказал Горбунов.

По мнению эксперта, российскому автопрому в настоящее время необходима кооперация. Речь идет в том числе о государственной политике, при которой электронику по заказу производителя делает одна компания, пластик другая литье третья. Горбунов подчеркнул, что подобная кооперация должна быть отражены в стратегии отрасли, кторую готовит Минпромторг.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году автомобильный рынок России составил 1,6 млн легковых и коммерческих автомобилей. В январе-октябре 2022 года рынок едва достиг показателя в 500 тысяч автомобилей.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что концерн не планирует в дальнейшем повышать цены на свои авто, если экономическая ситуация не ухудшится. Он отметил, что себестоимость продукции предприятия и себестоимость производственных процессов выросла незначительно. Поэтому ценовые параметры, которых на сегодня достиг рынок, увеличиваться не будут.