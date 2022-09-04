В России рассказали, что придет на смену «золотого века» нефти Эксперт Коптев: «золотой век» нефти достиг своего пика и сменится на газовый

Мировой спрос на нефть в настоящее время достиг своего пика. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев. Он считает, что спрос на нефть будет продолжаться еще несколько десятилетий, после чего на первый план выдвинется газ.

На мой взгляд, золотой век нефти достиг своего пика, на котором будет оставаться еще минимум несколько десятилетий. Даже самые оптимистичные прогнозы не дают долю нефти в мировом энергобалансе ниже 50% к середине этого столетия, — сказал эксперт.

Он напомнил, что многие специалисты называют природный газ оптимальным топливом энергоперехода, поэтому в ближайшие годы его употребление будет только увеличиваться.

При этом Коптев отметил, что нефть также можно использовать более рационально, благодаря более совершенным технологиям переработки, которые позволяют получать больше полезного продукта из единицы сырья, а также при использовании различных энергосберегающих технологий, позволяющих снизить потребление топлива двигателями внутреннего сгорания.

Ранее французский журналист Франсуа Ленгле в ходе своей авторской программе на телеканале RTL заявил, что Россия ежесекундно зарабатывает примерно 3700 евро на продаже газа и нефти. Ведущий отметил, что санкции не только не оказали никакого влияния на российские углеводороды, но даже поспособствовали росту их стоимости. По его словам, уровень заработка России от экспорта топлива увеличился на 40 процентов.