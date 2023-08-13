В России расширят перечень жизненно важных лекарств Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств расширяется в РФ с 13 августа

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России с 13 августа расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), пишет РИА Новости. Распоряжение о пополнении перечня препаратов новыми формами, включая детские, для лечения тяжелых и хронических недугов, подписал в июне текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В обновленный перечень вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. Так, к препарату глекапревир+пибрентасвир дополнительно добавлены гранулы, покрытые оболочкой, они применяются для противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Также новая форма таблеток — диспергируемые — добавлена к препарату сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма безъязычных таблеток. Для иммунодепрессанта пирфенидон появятся таблетки в пленочной оболочке. Данная лекарственная форма была сделана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.

При этом цены на медикаменты ЖНВЛП регулируется государством. Известно, что всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Ранее технолог Станислав Смирнов посоветовал, чтобы распознать поддельное лекарство, следует обратить внимание на упаковку. Он уточнил, что на ней обязательно должны быть указаны торговое и международное название, номер серии, регистрационный номер, страна производства, срок годности, штрихкод и Data Matrix, внешне похожий на обычный QR-код. Отсутствие любого из этих элементов может свидетельствовать о фальсификации.