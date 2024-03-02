В России раскрыли, идут ли переговоры с Украиной через посредников Небензя: между Россией и Украиной не ведутся переговоры

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Василий Небензя

Россия готова к конструктивным предложениям о переговорах с Украиной, однако в настоящий момент они не ведутся ни напрямую, ни через посредников, сообщает представитель России при ООН Василий Небензя. Российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24» также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога.

Никаких переговоров с Украиной не идет ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Мы, естественно, приветствуем любые конструктивные предложения о переговорах. Мы всегда заявляли, что никогда от них не отказывались, — заявил Василий Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не получила ни одного конструктивного предложения о переговорах с Украиной после встречи, состоявшейся в турецком Стамбуле в 2022 году. По словам министра, вопрос о возможности нового диалога по украинскому кризису в Турции нужно адресовать не Москве, поскольку она никогда не отказывалась от этого.

До этого член комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что передышка в конфликте нужна Украине только для того, чтобы восстановить силы. По его словам, пока Россия не одержит окончательную победу, нельзя договариваться о какой-либо заморозке, хотя переговоры можно начать уже сейчас.