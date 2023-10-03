Во всех субъектах России проверят работу систем воздушной тревоги

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

На всей территории РФ 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения, сообщает пресс-служба МЧС. Граждан призвали не паниковать при включении сирен воздушной тревоги и прослушать информацию, которая будет в этот момент транслироваться в теле- и радиоэфире.

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов будет проведена 4 октября, — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что информация, транслируемая в это время в СМИ, должна сообщать о том, что «проводится проверка готовности системы оповещения населения». Последняя предназначена для своевременного доведения сигнала до граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уточнили в ведомстве.

С 1 сентября 2023 года местные власти обязаны проводить подобные проверки дважды в год.

Ранее сообщалось, что в Крыму 4 октября систему оповещения будут проверять трижды за день — в 10, 13 и 15 часов. О введении системы оповещения об угрозе воздушной атаки также рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улицах, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. После сигнала у жителей будет от 30 до 50 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома. Адреса временных укрытий известны в администрации города, для уточнения данных стоит обратиться туда.