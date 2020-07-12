Россия

В России провели более 23 млн тестов на коронавирус

09:51, 12 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России с начала пандемии специалисты провели более 23 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 12 июля сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Как сообщается, за прошедшие сутки эксперты провели 322 тысячи исследований.

В РФ проведено более 23 млн тестов на коронавирус. На сегодняшний день под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение COVID-19 остаются 277,7 тысячи россиян, — приводит ТАСС сообщение от Роспотребнадзора.

В четверг, 9 июля, сотрудники службы рассказали, что количество проведённых тестов перевалило за 22 млн.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как ранее передавал NEWS.ru, столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 465 человек за сутки, таким образом общее число выздоровевших в столице достигло 164,5 тыс.

Об этом 12 июля сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Всем выздоровевшим были проведены лабораторные тесты, показавшие выздоровление, ранее их диагноз был подтверждён медиками.

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