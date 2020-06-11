В России провели 14,2 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/71e374c4-ac83-11ea-a091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Роспотребнадзора, к 12 июня в российских регионах провели более 14,2 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в настоящее время находятся 322 тыс. человек

В РФ проведено более 14,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 322 тысячи человек, — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что за прошедшие сутки в России проведено 343 тыс. тестов на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, сотрудники столичных организаций будут проходить исследования на коронавирус за счёт городского бюджета. Об этом сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что программа вступает в силу с 11 июня. Согласно этому государственно-частному проекту, каждый работодатель сможет выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, и заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование будет осуществляться полностью за счёт города.

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2255 человек, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 118 024 человек.