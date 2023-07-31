В России пройдут испытания нового оборудования для добычи газа «Алмаз-Антей» в 2023 году испытает и поставит на шельф России оборудование для добычи газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «Алмаз-Антей» уже в 2023 году приступит к испытаниям, а затем начнет поставки первого импортозамещенного оборудования для добычи газа на континентальном шельфе России, сообщил РИА Новости директор департамента развития гражданской продукции компании Артем Шатраков. По его словам, работа в соответствующем направлении ведется уже несколько лет и она продолжится.

Развивая гражданскую продукцию, сферы, в которые мы абсолютно четко идем, это те сферы, где сейчас необходимо импортозамещение. Например, то оборудование, которое мы разрабатываем и производим для ПАО «Газпром», ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось. Это в чистом виде импортозамещение для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе, — сказал Шатраков.

По его словам, в концерне вместе с заказчиком определили технические требования к изделиям, подготовили собственные мощности к производству оборудования и в 2023 году выйдут на испытания и серийную поставку первых комплектов нового оборудования. Шатраков подчеркнул, что это станет «достаточно мощным технологическим прорывом».

Концерн «Алмаз-Антей» в 2019 году подписал с «Газпромом» долгосрочный контракт на производство и поставку импортозамещенного оборудования для подводной добычи углеводородов.

Ранее вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский самолет Sukhoi Superjet New отправится в первый полет уже в ближайшее время. По его словам, сертификат с импортозамещенной компонентной базой летательные средства должны получить до конца года, после чего их начнут поставлять заказчикам, включая авиакомпанию «Аэрофлот».