В России продлили сертификаты летной годности для иностранных самолетов Сертификаты летной годности иностранных самолетов в России продлены на 2023 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство продлило сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, используемых российскими авиакомпаниями. Об этом сообщается в документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В результате сертификаты будут оставаться действительными до 31 декабря 2023 года.

Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации заверили, что парк самолетов российских авиакомпаний обеспечен необходимыми сертификатами. Там отметили, что 90% самолетов от общего парка в текущем году проходили инспекционные проверки и получили необходимые разрешительные документы от авиавластей РФ.

Также «Известия» сообщили, что иностранные перевозчики стали летать на задержанных или заблокированных за границей самолетах российских авиакомпаний. Так, два Airbus A350, которые «Аэрофлот» ждал к поставке в 2022 году по контракту, перешли в парк турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Оказались у зарубежных компаний три борта Smartavia, один Boeing 737 MAX, предназначавшийся Utair. Всего российские компании лишились в этом году 85 самолетов.