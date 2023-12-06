В России призвали запретить теорию Дарвина. Разве нам нужны глупые дети?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ведущая телеканала «Спас» Анна Шафран раскритиковала изучение теории Чарльза Дарвина в школах, поскольку в ней говорится о естественном отборе и «сохранении привилегированных рас в борьбе за жизнь». По мнению журналистки, этот труд стал одной из причин формирования нацистской идеологии в Германии, приведших к Великой Отечественной войне. Поэтому Шафран предлагает не руководствоваться этими «абсолютно чудовищными принципами» и «пересмотреть эти положения», потому что «дальше так продолжаться не может». Неужели журналистка действительно предлагает отказаться от изучения теории Дарвина в школе? Что ждет Россию в таком случае?

Допустим, в теории Дарвина действительно была строчка о том, что в борьбе за жизнь сохранятся только привилегированные расы. Но Дарвин ведь умер в 1882 году, задолго до появления нацизма в Германии. Зачем приплетать созданную им теорию к фашистам?

Кто придумал колесо?

Колесо изобрели за 4000 лет до нашей эры, двигатель — в 1860 году, автомобиль — в 1885-м (в Германии, кстати). А потом всем этим пользовались фашисты. И что? Нам теперь отказаться от использования колес, двигателей и автомобилей? Точно так же никакого отношения к формированию нацизма не имеет и теория Дарвина.

К тому же Россия планирует быть впереди планеты всей. Но пока страна замахнулась на создание самолетов шестого поколения, развитие высоких технологий и мечтает о покорении Луны, некоторые деятели критикуют теорию Дарвина и предлагает ее пересмотреть. Зачем это делать? Чтобы российские дети не учили науку и были глупее американцев, британцев и европейцев? Как мы тогда планируем достичь превосходства в какой-либо из технологичных сфер?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Научная точка зрения важна

Никто не запрещает людям верить в то, что человек был создан Богом. Но научную теорию создания нашего вида знать тоже важно. Хотя бы для общего развития. Если искать скрытый смысл в словах всех ученых и отменять труды за малейший намек на то, что они могут быть как-то связаны с «планами англосаксов по порабощению мира», — это путь в никуда.

Давайте тогда от американского физика Альберта Эйнштейна откажемся. Или от немецкого физика Вильгельма Рентгена, который открыл рентгеновские лучи. И конечно, забудем про Юрия Гагарина, который облетел вокруг Земли. Ведь особо ретивые консерваторы уверены, что Земля плоская.

Но кто вырастет из людей, которые не знают элементарных вещей? Точно не гении, которые приведут Россию к технологическому росту.

Неужели не понятно, что в школах детям дают знания не просто так, а чтобы они были умными? Использовать выученное в жизни или нет — решают сами ученики. На математике, например, учат решать кучу видов уравнений и примеров. Если в дальнейшей жизни большинство из этого человеку не понадобится, то что с этим делать? Убрать из программы все примеры и оставить только таблицу умножения? Тогда у нас никогда не появятся талантливые математики. То же самое касается физики, химии, биологии и других наук.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малообразованный человек, не знающий даже такой базовой вещи, как теория Дарвина, ничего полезного для своей страны не сделает. Англосаксы как раз и хотят того, чтобы в России деградировала система образования. Им будет выгоднее, если россияне не будут верить в теорию Дарвина и искренне станут полагать, что наша планета плоская.

Что будет, если запретить теорию Дарвина?

В случае отмены этого труда на России как на технологичной стране можно будет поставить крест. Из детей, которые думают, что человечество появилось «вдруг», хороших ученых не получится. К тому же если будет отменена теория Дарвина, то такие, как Шафран, почувствуют власть и начнут отменять другие сферы науки. Это продолжится до тех пор, пока школьная программа не окажется совсем пустой. И все важные сферы науки не заменят на какие-то пустышки.

Мы всегда смеялись над псевдоисториками одной соседней страны, которые заявляли, что ранее существовала некая древняя цивилизация «протоукры/укропитеки». И, мол, они жили еще до Большого взрыва и «выкопали Черное море». Вот что бывает, когда проверенные временем теории и знания заменяются чем-то новым. Глядя на Украину, хочется спросить: разве Россия мечтает, чтобы ее дети росли безграмотными, верили в то, что Земля плоская, и отрицали теорию Дарвина?

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