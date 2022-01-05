В России призвали вернуть смертную казнь

В России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Об этом в интервью «360» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Стою на своем: нужно отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц, — заявил Хамзаев.

Таким образом он прокомментировал убийство пятилетней девочки, произошедшее в Костроме.

4 января 2022 года в Костроме двое мужчин похитили во время прогулки похитили пятилетнюю девочку. Позднее тело ребёнка нашли в комнате одного из городских общежитий.

Преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые в убийстве задержаны. Они признались в совершении преступления, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.