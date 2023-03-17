В России призвали создавать накопительные счета для новорожденных «Известия»: ЛДПР представила проект о создании накопительных счетов для детей с 2024 года

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В России предложили запустить новую социальную программу, согласно которой детям начнут оформлять накопительные счета с момента рождения. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ЛДПР, счета будут финансироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов, аккумулируемых в Фонде национального благосостояния.

Родственники ребенка также смогут вносить на них средства. Ожидается, что закон начнет действовать с 2024 года.

Пояснительная записка к документу указывает, что счета будут пополняться каждый год до 18-летия ребенка, после чего они перейдут в его собственность и он сможет самостоятельно ими распоряжаться. Если средства не будут использованы, они будут направлены на пенсионный счет и храниться там в течение пяти лет.

ЛДПР отмечает, что принятие этого законопроекта позволит использовать дополнительные нефтегазовые доходы для повышения уровня и качества жизни россиян, а не только для покупки валюты.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не хотят давать образование своим детям. По его словам, родители обязаны отправлять детей на учебу, так как это принято в России.