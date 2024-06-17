В России приостановили поддержку развития радиоэлектроники Минпромторг заморозил поддержку развития радиоэлектроники в России

Минпромторг РФ заморозил программу выдачи субсидий для развития радиоэлектроники в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний, работающих в этой отрасли. Отмечается, что ведомство планирует проверить эффективность ранее предоставленных на такие цели средств.

Минпромторг мог принять такое решение из-за невыполнения госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и отсутствия дополнительного финансирования. Кроме того, уточняется, что после прихода в министерство бывшего губернатора Калининградской области Антона Алиханова планы работы были пересмотрены. Новый глава ведомства делает акцент на эффективности расходования средств, выделенных на IТ, а Счетная палата полностью согласна с таким подходом.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что новый пакет американских санкций затронет поставляемые в Россию чипы. Речь идет об устройствах, которые производятся за пределами США, но с помощью американских технологий или оборудования.