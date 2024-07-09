В России приняли решение по участникам СВО из Индии NDTV: Россия разорвет контракты со служащими в зоне СВО гражданами Индии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России досрочно уволят со службы индийских граждан, которые заключили контракт с ВС РФ, сообщает NDTV со ссылкой на источники. По данным издания, этот вопрос в беседе с российским лидером Владимиром Путиным поднял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Официального подтверждения информации нет.

Россия согласилась уволить всех индийцев, служащих в ее армии, и содействовать их возвращению, — говорится в сообщении.

Источники канала заявили, что Путин во время ужина также поздравил индийского премьера с переизбранием на третий срок и отметил рост индийской экономики.

Моди прибыл в Москву 8 июля и перед вылетом заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, которого он назвал своим другом. Официальный визит рассчитан на два дня. В первый день состоится неформальное общение. На второй запланированы переговоры в узком и широком составах.

Ранее политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале не согласился с мнением украинской пропаганды о том, что главной темой визита премьер-министра Индии станет просьба к Москве не вербовать индийских граждан для участия в спецоперации, а также отпустить тех, кто уже сражается в зоне конфликта. По его словам, Моди, наоборот, только рад и хотел бы, чтобы больше индийцев уехали на СВО.