В России приговорили к длительному сроку полковника ВСУ СК: полковник ВСУ Гнатов осужден на 28 лет заочно за преступления в Донбассе

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Андрей Гнатов

Бывший командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году, сообщает Следком. Офицер объявлен в розыск.

Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет. Он объявлен в розыск, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Гнатов отдавал приказы на прицельные минометные обстрелы населенных пунктов в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР с июля по сентябрь 2019 года. Тогда осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался на месте происшествия. Были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

По данным СК, ранее к длительным срокам заключения уже были приговорены подчиненные Гнатова, которые выполняли его приказы. Правоохранители устанавливают иных лиц, причастных к преступлению.

Ранее к 18 годам лишения свободы заочно суд приговорил командира ВСУ Евгения Булацкого. Его обвинили в осуществлении удара по нефтяной базе на территории Брянской области. Речь идет об атаке украинской армии от 30 апреля 2022 года. Фигурант проходил по статье о террористическом акте.