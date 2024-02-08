В России преодолели «упаковочный» кризис в сфере продуктов питания Эксперты «Союзмолока»: «упаковочный» кризис в сфере продуктов питания преодолен

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Российским производителям упаковки для продуктов питания удалось заменить асептическую упаковку Tetra Pak и Pure-Pak и полностью локализовать производство, сказано в исследовании аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), на которое ссылается РБК. По данным исследования, объем выпуска сейчас полностью перекрывает спрос, кризис в индустрии преодолен, но еще есть «точечные» проблемы.

Отрасль упаковки трансформировалась и адаптировалась к новым условиям. Продовольственная безопасность с точки зрения наличия упаковки и ее качества обеспечивается в полной мере, — заявили в компании «Упаковочные системы».

Журналисты напомнили, что проблемы с упаковкой начались после санкционного запрета в 2022 году на поставки из Евросоюза картона, типографической краски, пленки и машин для печати. Российские производители после этого перешли на почти белые упаковки с минимальным дизайном, а впоследствии оперативно нашли альтернативных поставщиков в дружественных странах и заменили ключевые сырьевые компоненты, такие как картон, бумага, полимеры, пластики, фольга и краски. По данным исследования, дефицит упаковки ощущался только в мае-июне 2022 года из-за падения импорта картона и панического роста объема заказов, с которым отечественные поставщики не могли справиться.

В то же время, по данным исследования, пока еще сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, которые не выпускаются в России, а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка. Также пока сохраняется дефицит объемов пищевой фольги и ламинированного картона, что восполняется импортом.

Ранее директор фабрики Tetra Pak в РФ Дмитрий Блинов предупредил о том, что компания столкнулась с перебоями поставок картона и краски, поэтому в ближайшее время упаковки соков и молока будут не такими красочными, как привыкли покупатели. Блинов заверил, что Tetra Pak ищет альтернативных поставщиков сырья.