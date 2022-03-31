В МВД предупредили о наплыве преступников с территории Украины

Замглавы МВД России Игорь Зубов предупредил о возможности проникновения в Россию экстремистов и преступников с территории Украины, передаёт РИА Новости. По его словам, на границе размещены сотрудники спецслужб, которые пресекают попытки злоумышленников въехать на территорию России, однако вероятность проникновения всё равно существует.

Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана. <…> Угроза такая есть, — заявил он.

Зубов пояснил, что во время пересечения границы России с Украиной существует определённая «фильтрация», в ходе которой определяется, кого впустить в страну. Он отметил, что российская сторона приняла сотни тысяч беженцев.

Ранее в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что свыше 4 млн граждан Украины пересекли границы Польши, Румынии, Молдавии и Венгрии. По данным международной организации, границу Польши пересекли 2 336 799 беженцев, в Румынию прибыли 608 936 человек, в Молдавию — 387 151 и в Венгрию — 364 804.