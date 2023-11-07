В России предупредили о риске захвата ЗАЭС украинским десантом Политолог Клинцевич: энергетический кризис может толкнуть Киев на захват ЗАЭС

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Киевские власти предстоящей зимой могут предпринять попытку высадки десанта и захвата Запорожской АЭС, заявил в беседе ИА SM.News глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его мнению, причиной этого шага может стать тот факт, что Украина стоит на пороге острейшего энергетического кризиса.

Как пояснил эксперт, с наступлением холодов при отсутствии каких бы то ни было запасов топлива украинцы будут замерзать в своих квартирах, в то время как никакого внятного решения по преодолению энергетического кризиса у киевских властей нет. Все это может подтолкнуть их к очередной попытке захвата Запорожской АЭС.

Не просто так сотрудники МАГАТЭ постоянно выявляют оборону электростанции, где какие минные поля, где можно заходить, а где нельзя. То есть мы понимаем, что риск есть, но мы к нему готовы, — подчеркнул политолог.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало релиз, в котором указывается, что взрывы, фиксируемые наблюдателями в непосредственной близости от ЗАЭС, говорят о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности станции. По данным организации, инциденты происходят на протяжении последних нескольких месяцев практически в ежедневном режиме.