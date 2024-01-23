В России представили проект для доставки космонавтов на орбитальную станцию

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

В России представили проект космоплана, который поможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию (РОС), пишет «Москва 24». Его показал генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев во время «Королёвских чтений».

Как уточнил генеральный конструктор, проект необходим для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения. Выведение летательного аппарата на орбиту будет проводиться при помощи ракеты-носителя среднего класса.

Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения Российской орбитальной станции в дальнейшем предлагается использовать космоплан, — пояснил Соловьев.

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов ранее сообщил, что РОС может получить собственное имя, подобно отечественным станциям «Салют», «Алмаз» и «Мир». По его мнению, имя можно выбрать в ходе публичного обсуждения .Борисов признался, что сам пока не размышлял над возможным названием. Он отметил, что думать приходится о том, как сделать отрасль рентабельной и высокотехнологичной.

О создании Россией орбитальной станции было объявлено в апреле 2021 года. Ее эскизный проект проходит экспертизу. Стоимость РОС оценивается в 609 млрд рублей до 2032 года.