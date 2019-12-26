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Общественники предложили Госдуме запретить пересылать обращения граждан, а также направлять данные о заявителе нижестоящим инстанциям. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину и лидерам фракций направил председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров.

Он рассказал, что по закону госорганы могут пересылать обращения граждан другим структурам, которые компетентны в решении поставленных жалобой вопросов. Однако на практике люди сталкиваются с «отфутболиванием» обращений и абсурдом, когда виновник сам пишет проект ответа заявителю.

Кроме того, велика вероятность возникновения проблем у обратившихся с жалобами граждан. Например, директор школы будет знать, родители какого ученика пожаловались на имеющиеся проблемы. Варианты последствий понятны. Поправки в законодательство, запрещающие прямую пересылку обращений, а также пересылку сведений о заявителе или конкретно указывающих на него, предотвратят проблемы. Соответствующая обработка обращений не потребует от чиновников существенных временных затрат, — говорится в документе.

Фёдоров добавил, что органы присылают гражданам отписки. В определённом смысле это представляет собой оскорбление заявителя и попрание его права на защиту своих законных интересов, заключил автор инициативы.

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