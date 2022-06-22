В России предложили восстанавливать подержанные КамАЗы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные предложили технологию восстановления грузовиков КамАЗ при нехватке новых компонентов, сообщает «Газета.Ru». Специалисты НИТУ «МИСиС», СГАУ имени Вавилова и Казанского национального исследовательского технологического университета отметили, что стоимость восстановления одного узла составит 80% от цены новой запчасти.

Процесс восстановления включает в себя очистку изношенной детали, приваривание стыковой сваркой к торцу компенсирующего слоя, преддеформационный нагрев заготовки до температуры пластической деформации, штампование, отжиг поковки, обработку резанием до номинальных размеров, термообработку, что позволяет максимально приблизить физико-механические свойства восстановленной детали к требованиям завода-изготовителя, — утверждают учёные.

20 июня сообщалось, что без запчастей остались автовладельцы Renault. По данным СМИ, ни в московских, ни в региональных сервисах не могут предоставить оригинальные запчасти, которые можно ставить на авто по протоколу. В АвтоВАЗе заявили, что обеспечивают ремонт автомобилей оригинальными запчастями согласно договорённости с Renault и полагают, что речь идет о единичных случаях.