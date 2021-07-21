В России предложили ужесточить требования к интернет-рекламе

Ужесточить требования к интернет-рекламе, чтобы защитить пользователей от мошенников, предложил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Нифантьева, мошенники часто пользуются доверчивостью интернет-пользователей, верящих сомнительной рекламе в Интернете. При этом для получения данных банковских карт граждан злоумышленники идут на многочисленные уловки.

Например, на таких площадках, как YouTube и Instagram, появляются рекламные ролики о денежных переводах небольших сумм со значительным кешбэком. Чтобы воспользоваться услугой, мошенники просят перейти по ссылке и заполнить форму с данными банковской карты, в том числе с трёхзначным кодом проверки её подлинности, — рассказал член ОП РФ.

Таким образом, все необходимые данные оказываются у мошенников, а обманутый человек остаётся тет-а-тет со своей проблемой. При этом на ТВ можно увидеть рекламу финансовых организаций, способных подтвердить свой статус банковской лицензией, напомнил Нифантьев.

Предлагаю применить к интернет-рекламе финансовых услуг те же требования, что и к ТВ-рекламе. Это позволит поставить жёсткий фильтр против злоумышленников, — подчеркнул общественник.

Ранее стало известно о том, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян на сайте госуслуг, чтобы брать кредиты и микрозаймы.