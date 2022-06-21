В России предложили создать запас драгоценностей для нужд мобилизации Минфин РФ предложил создать резерв драгоценных камней и металлов для нужд мобилизации

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Министерство финансов РФ пдготовило законопроект о создании в стране резерва дгоценых камней и металлов, который будет предназначаться для мобилизационных нужд страны. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Данная инициатива предусматривает обеспечение защиты и сохранности драгоценностей и изделий из них, содержащихся в Госфонде.

Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствуют механизмы пополнения и использования ценностей Госфонда, необходимых для реализации потребностей государства в деле поддержания обороноспособности, а также экономической и финансовой безопасности.

Ранее «Гильдия ювелиров России» предложила Минпромторгу РФ разрешить Госфонду выкупать продукцию у производителей по договорной цене в качестве одного из способов поддержать пострадавшую от пандемии COVID-19 отрасль.