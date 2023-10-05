В России предложили создать реестр деструктивных НКО АЮР: в РФ нужно создать реестр иностранных НКО с деструктивной деятельностью

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Комиссия по правовому обеспечению экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) и представители российских IT-ассоциаций обратились в Минцифры с инициативой о создании реестра иностранных некоммерческих организаций, не имеющих подразделений в стране, но «ведущих деструктивную деятельность против России». Копия заключения комиссии оказалась в распоряжении ТАСС.

В документе указано, что в июле Госдума приняла поправки в федеральный закон «О некоммерческих организациях», позволяющие гражданам РФ принимать участие в деятельности зарубежной НКО только со дня регистрации ее структурного подразделения на территории страны или включении данных в соответствующий реестр. В противном случае россияне, участвующие в деятельности незарегистрированных НКО, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Кроме того, закон не поясняет понятие «участие в деятельности», что дает возможность широкого толкования термина.

В целях устранения негативных последствий комиссия предлагает создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов России и ее граждан, — говорится в документе.

Там также указано, что участие россиян в деятельности НКО. сведений о которой нет в реестре, не должно быть уголовно или административно наказуемо. Кроме того, авторы инициативы предложили разработать критерии определения деструктивности деятельности НКО и того, какой ущерб она наносит РФ и ее гражданам. Такой подход, как считают авторы инициативы, позволит объективно оценить деятельность таких организаций и включить в реестр только те, чьи действия действительно угрожают конституционным интересам России

Ранее сообщалось, что принятый Госдумой законопроект, запрещающий гражданам РФ участвовать в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях, фактически запретит IT-специалистам принимать участие в любых международных проектах по развитию свободного программного обеспечения. Предполагается, что после вступления нового закона в силу сотрудники российских компаний по разработке проектов типа open source могут оказаться под угрозой уголовного преследования.