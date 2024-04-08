В России предложили регистрировать сим-карты через IMEI-код телефона Сенатор Шейкин предложил регистрировать сим-карты через серийный номер телефона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили регистрировать сим-карты при помощи уникального серийного номера мобильного устройства — IMEI-кода, сообщает РИА Новости. Как отмечается, с инициативой в Роскомнадзор обратился сенатор Артем Шейкин. Он считает, что таким образом удастся решить проблему «серого» рынка сим-карт в стране, которые часто используются мошенниками.

Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О связи», где установить обязанности пользователей услугами связи предоставить оператору связи при оформлении сим-карты наряду с паспортными данными IMEI-код устройства, на котором планируется использовать сим-карту, — говорится в обращении сенатора.

Ранее ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в создании на территории России узлов связи для работы мошеннических кол-центров с Украины. На опубликованном видео в том числе представлено устройство с сотнями разъемов для сим-карт, которые использовали мошенники в своей работе. В некоторых случаях при обыске было изъято оружие, а также наличные доллары и евро.

IT-эксперт Павел Мясоедов объяснил, как террористы обходят блокировку в Telegram. По его словам, они могут заменять запрещенные слова и адаптироваться под систему искусственного интеллекта, которая не всегда срабатывает вовремя. Также, отмечает спикер, они могут использовать схему обычных мошенников — покупать новые сим-карты и создавать аккаунты с другими номерами телефона.