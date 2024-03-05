В России предложили разрешить инвалидам СВО работать в такси Миронов предложил разрешить инвалидам СВО работать в такси после реабилитации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил предоставить инвалидам СВО в личное пользование на льготных условиях специально оборудованные «инвалидные автомобили», следует из письма, направленного российскому премьеру Михаилу Мишустину. Как передает корреспондент NEWS.ru, такая мера позволит решить проблему социальной адаптации и трудоустройства молодых людей, получивших увечья во время СВО.

Предлагаю рассмотреть вопрос об организации социальной программы по реабилитации инвалидов СВО с последующим приемом на работу водителями общественного транспорта и легкового такси на специально оборудованных для этих целях транспортных средствах, — прокомментировал инициативу Миронов.

Глава СРЗП отметил, что такая инициатива была подготовлена после многочисленных обращений участников СВО. По его словам, такие автомобили для них являются крайне необходимым средством реабилитации, компенсирующим потерю мобильности. Миронов считает, что таким образом участники СВО смогут быстро вернуться к привычному, самостоятельному образу жизни, что важно для их адаптации.

Ну и, конечно же, развивать эту программу нужно на российских предприятиях. Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает субсидировать отечественное производство персональных автомобилей для инвалидов. Это будет способствовать развитию отечественной промышленности и созданию дополнительных рабочих мест, — заключил Миронов.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому ампутировали конечности после болезни, решил создать фонд поддержки ветеранов специальной военной операции на Украине. По словам его агента Вадима Кормилицына, Костомаров видит себя в роли мотиватора и сможет поделиться своим опытом преодоления и освоения протезов с бойцами, лишившимися рук или ног в зоне СВО.