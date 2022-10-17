В России предложили привлекать женщин на стройки Глава НОСТРОЙ Глушков призвал привлекать женщин на стройки из-за участия мужчин в СВО

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В связи с тем, что мужчины в рамках мобилизации активно принимают участие в специальной военной операции России на Украине, к строительным работам необходимо привлечь женщин, с таким предложением выступил в эфире НСН президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По его словам, в настоящее время сложно рассчитывать на другие свободные рабочие места, кроме бюджетных и в строительной сфере, поэтому именно сейчас как никогда важно привлекать на стройки в первую очередь женщин, с возможностью их обучения.

Понятно, что мужское население активно задействовано в военной операции. И задача сейчас — задействовать местное население. Речь идет о женщинах в первую очередь. Это отделочные работы, малярные, штукатурные, чтоб тоже их вовлечь. Это и занятость на этих территориях, потому что надеяться на какие-то другие рабочие места сейчас и организации других производств, кроме бюджетников и стройки, маловероятно, — подчеркнул Глушков.

Ранее Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложил привлечь к работе на стройках безработных россиян, которые долгое время не могут трудоустроиться. Общественники считают, что строительной отрасли на сегодняшний день требуются еще 3–5 млн человек. По оценкам Глушкова, нехватка специалистов, как и в сентябре, остается на уровне полумиллиона человек. Президент НОСТРОЙ также рассказал, что на некоторых территориях России, где в данный момент активно ведется строительство, должно быть задействовано 40 тысяч специалистов.

В настоящее время в строительной отрасли России трудится около 11 млн человек. В настоящее время на учете в службе занятости находятся более 1,8 миллиона человек. В этой связи в Общественном совете Минстроя уже приступили к разработке системы привлечения безработных граждан к строительным специальностям.