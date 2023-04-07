В России появится новый комплекс противоспутниковой борьбы «Военная мысль»: Россия создает противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журнал Минобороны РФ «Военная мысль» сообщил, что в стране продолжаются работы по созданию комплексов противоспутниковой борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76. В последний раз о подобных работах в открытой печати упоминалось в 2009 году. Тогда руководство ВВС заявило, что «система реанимируется» для решения задач противоспутниковой обороны.

Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система «Пересвет», — говорится в публикации.

Противоспутниковые комплексы авиационного базирования предназначаются для поражения низкоорбитальных космических аппаратов. По данным из открытых источников, работы по подобной системе с использованием этих самолетов велись еще в СССР с 1984 года. Современная разработка представляет собой глубокое развитие данного проекта.

Ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине российским вооруженным силам необходимо уничтожать спутники. По его словам, противостоящий России блок НАТО контролирует значительную часть технических средств в информационной сфере и для победы стоит использовать противоспутниковые ракеты.

С аналогичным предложением «погасить» спутниковую группировку НАТО выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, украинские военные используют эти спутники для разведки и координации ракетных ударов по Херсонской, Запорожской областям, а также Донецкой и Луганской народным республикам.