«Глубина традиций и технологии»: в России появится новый стиль архитектуры Член Союза архитекторов России Комов анонсировал появление нового стиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские специалисты приступили к разработке нового архитектурного стиля, который будет сочетать в себе глубину традиций и современные технологии, рассказал РИА Новости член президиума Совета архитекторов РФ Алексей Комов. По его словам, в современных условиях новая русская архитектура нуждается в «тотальном проявлении» и манифестации.

Актуальное время ставит перед отечественными зодчими краеугольный вопрос ответственности за будущее русской архитектуры, без которой не может быть самой России. <...> Мы приступили к разработке архитектурной доктрины, которая будет сочетать в себе глубину традиций и современные архитектурные технологии, — рассказал он.

Архитектор также подчеркнул, что новый стиль поможет зодчим показать тесную связь и преемственность архитектурных решений России и ее новых территорий. Предполагается, что пилотные проекты будут реализовываться именно в городах новых регионов, в том числе в Луганске, Донецке и Мариуполе.

В настоящее время в мире развивается новая архитектурная технология, позволяющая строить дома при помощи 3D-печати. Такой метод значительно сокращает время постройки зданий, а также экономит средства. По мнению гендиректора строительной компании Константина Тупикова, для повышения доступности таких домов в России необходима нормативная база. Также он считает необходимым обучить строителей новым методам работы.