В России появится «черный список» хулиганов на транспорте

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Руслан Хамзаев считает, что любители выпить и подебоширить в поездах должны попадать в чёрный список. Данная мера поможет снизить количество «нежелательных» пассажиров и облегчить проводникам их работу. Об этом общественный деятель рассказал в беседе с URA.RU.

У нас проблема с дебоширами в поездах. Очень много случаев, когда нападают, в том числе и на работающий персонал, избиения проводников, драки, поножовщина и так далее. Я считаю, что механизм чёрных списков должен работать. Пока этой практики нет, но об этом надо говорить и продвигать, — сказал Хамзаев в беседе с агентством.

Общественник обращает внимание, что, если неадекватный пассажир думает, что «вот сегодня напьюсь, а потом все будет хорошо», не будет, отмечает руководитель «Трезвой России». За подобное поведение, перспектива путешествовать по стране на поезде может закончится.

В аэропорту Толмачёво в Новосибирской области пришлось отменять вылет рейса из-за буйного пассажира. 40-летний мужчина отказывался выполнять требования безопасности и рекомендации экипажа самолета. Команда аэропорта приняла решение снять хулигана с рейса. Теперь строптивцу грозит крупный штраф.