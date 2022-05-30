В России появились четыре новых города-миллионника Росстат: после переписи Воронеж, Краснодар, Красноярск, Пермь стали миллионниками

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Согласно предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года, Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь получили статус городов-миллионников. Такие данные приводит платформа «Смотрим» со ссылкой на данные Росстата. Как уточнили в ведомстве, в каждом из этих городов проживает более одного миллиона человек.

Теперь в России 16 городов с населением более одного миллиона человек, — говорится в сообщении.

В ходе переписи населеня 2010 года города-миллионниками оказалсь Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбуг, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Омск, Волгоград.

Также в Росстате рассказали, что численность населения РФ со времени предыдущей переписи населения выросло более на два млн и теперь составыляет 147,2 млн человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России за последние два года удалось замедлить темпы снижения рождаемости. По ее словам, число рождений третьих и последующих детей в России выросло на 6,6%, это означает, что меры правительства по поддержке семей работают.

Перепись населения проходила в России с 15 октября по 20 декабря прошлого года. В ней также принял участие президент Владимир Путин. Он зафиксировал информацию о себе на портале госуслуг и призвал граждан последовать его примеру. 14 ноября заместитель главы Росстата Павел Смелов заявил, что по предварительным подсчётам, «число переписавшихся составило больше 100%».