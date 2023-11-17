В России повысят пошлину за выдачу загранпаспорта: сколько будет стоить Госдума РФ увеличила госпошлину за выдачу загранпаспорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изготовление загранпаспортов РФ

Госдума РФ приняла закон, предусматривающий индексацию госпошлин за выдачу загранпаспорта с 1 июля 2024 года. На сколько вырастет цена и в чем причина таких мер?

На сколько повысят госпошлина за выдачу загранпаспорта

Как отмечается в документе, индексация составит 20%. Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличивается с 5 тыс. до 6 тыс. рублей, а для детей до 14 лет — до 3 тыс. рублей с 2,5 тысячи рублей.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.

Как еще документы будут проиндексированы

До 420 с 350 рублей возрастет госпошлина за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства. Пошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тыс. с 1 тыс. рублей, визы для многократного пересечения госграницы — до 1,92 тыс. с 1,6 тыс. рублей.

Под индексацию в 20% также попадают приглашение на въезд в РФ (повышение госпошлины за выдачу с 800 до 960 рублей), вид на жительство (с 5 тыс. до 6 тыс. рублей), разрешение на временное проживание (с 1,6 тыс. до 1,92 тыс. рублей), разрешение на привлечение и использование иностранных работников (с 10 тыс. до 12 тыс. рублей), разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также прием в гражданство РФ и выход из него (с 3,5 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей).

Госпошлина за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании и о внесении в них изменений снижается до 1 млн с 2 млн рублей.

Также поправки устанавливают для налоговых агентов два срока перечисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет. За период с 1-го по 22-е число текущего месяца это нужно будет сделать не позднее 28-го числа текущего месяца, а за период с 23-го по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца.

Почему возрастет пошлина за выдачу загранпаспорта

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в сентябре сообщал, что российские власти работают над расширением возможностей использования загранпаспорта.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — написал он на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 25 сентября.

МИД России в сентябре предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов и другие консульские услуги за границей. В частности, министерство предложило увеличить сбор с $30 до $35 за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина России за пределами территории страны; увеличить сбор с $80 до $90 за выдачу паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина России за пределами территории страны; увеличить сбор с $65 до $130 за оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке.

Какие загранпаспорта выдаются гражданам РФ

В 2023 году в России можно получить не только традиционный, но и биометрический загранпаспорт. Граждане могут оформить документы в МФЦ, в паспортном столе и на сайте «Госуслуги».

Паспорт нового образца действует десять лет, старого — пять. В старых загранпаспортах нет биометрических данных, на новый ставят чип с изображением лица владельца и дактилоскопией.

Госпошлина увеличится только для выдачи загранпаспортов нового образца.

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