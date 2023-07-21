ВС РФ успешно контратакуют в Запорожье: новости СВО на вечер 21 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: РИА Новости

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что призывной возраст в России будет составлять от 18 до 30 лет. Изначально предполагалось, что нижний порог увеличат до 21 года. Соответствующие пункты рассматривались в первом чтении законопроекта. Теперь минимальный возраст решили не изменять. Сам Картаполов объяснил эту позицию депутатов тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет».

Он также высказался о перспективе продления срока срочной службы в армии. По словам депутата, на текущий момент нет необходимости повышать его до двух лет.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ выпустили снаряды калибра 152-мм по заводу «Мелькомбинат», расположенному на территории поселка Теткино Курской области. По данным канала, один из снарядов попал в склад предприятия, повредив крышу здания и вызвав пожар. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источники, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на железнодорожную подстанцию в Суземском районе Брянской области. По информации канала, прогремел взрыв, в результате которого было повреждено трансформаторное оборудование. Пострадавших нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины разбомбили артиллерией частный жилой дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Он уточнил, что пострадавших нет, повреждены два автомобиля, линии электро- и газоснабжения.

Фото: МО Украины

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска провели успешную контратаку в Запорожской области. По его словам, у ВСУ есть потери как в живой силе, так и в технике.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что ВС России в ночь на 21 июля нанесли удар по объектам, где готовились теракты против страны. Все цели были достигнуты.

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на Купянском направлении. По данным Минобороны РФ, подразделения Западного военного округа использовали реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г». Помимо ударов по подразделениям противника, расчеты РСЗО также поразили объекты инфраструктуры ВСУ.

Издание The Washington Post сообщило, что на Украине в ходе СВО было уничтожено около 12 американских боевых машин пехоты Bradley. Часть техники была возвращена на поле боя после ремонта. Однако большая часть БМП нуждается в капитальном ремонте. Для этого боевые машины будут транспортированы в Польшу.

Президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. На совещании с постоянными членами Совета Безопасности Нарышкин отметил, что Варшава может ввести свои войска на Западную Украину. По его сведениям, на Западе также растет «осознание того, что вопрос поражения Украины — это вопрос времени».

21 июля стало известно о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Его супруга пояснила, что по месту жительства Стрелкова проведен обыск, а его самого увезли в неизвестном направлении. По данным СМИ, уголовное разбирательство против Стрелкова было начато после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Экс-министра обороны ДНР подозревают в экстремизме.

Экс-сотрудник ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский сообщил, что ранее написал заявление в Генпрокуратуру, чтобы в ведомстве изучили слова экс-главы Минобороны ДНР о президенте России Владимире Путине. Петровский усомнился в регалиях, которые Стрелков приписывает себе. Он также попросил Генпрокуратуру проверить информацию о служебной карьере и достижениях Стрелкова.

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