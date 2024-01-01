В России повысили призывной возраст: кого коснется, что говорили в Госдуме В России вступил в силу закон о повышении призывного возраста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста повышается до 30 лет, нижняя остается на отметке в 18 лет. Что об этом известно?

Когда президент России подписал закон о повышении призывного возраста

Президент России Владимир Путин 4 августа 2023 года подписал закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Ранее срочную службу проходили мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В подпункте „а“ пункта 1 статьи 22 слова „27 лет“ заменить словами „30 лет“; в абзаце первом пункта 1 статьи 28 слова „27 лет“ заменить словами „30 лет“», — говорилось в документе.

С 1 января 2024 года на военную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет, при этом поэтапного повышения верхней границы призывного возраста не предусмотрено. Верхний предел призывного возраста будет сразу повышен с 27 до 30 лет, при этом нижний предел сохранится на прежнем уровне в 18 лет.

Что говорили в Госдуме о повышении призывного возраста

Первоначально предполагалось, что призывной возраст будет повышаться поэтапно, в течение двух лет. Однако законодатели решили отказаться от этой идеи. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что парламентарии взвесили все за и против и пришли к выводу, что «так будет проще».

В Госдуме также решили отказаться от повышения нижней планки призыва до 21 года. Минимальный возраст решили оставить прежним — 18 лет. Картаполов объяснил решение тем, что многие хотят пойти и служить именно в 18 лет.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — сказал он.

В июле 2023 года Госдума России приняла сразу несколько законов, касающихся призыва в армию и военного учета. Парламентарии ужесточили штрафы за неявку в военкомат и ввели целый ряд новых наказаний (Путин подписал их 31 июля).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему в Госдуме хотели повысить призывной возраст до 50 лет

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе NEWS.ru заявлял, что призывной возраст в стране следует увеличить до 40–50 лет, а подрастающее поколение необходимо учить защищать Родину «с детского сада».

«Служить в армии в России должны все. Причем я вообще поднял бы призывной возраст не до 30 лет, как предлагается сделать сейчас, а до 40, а то и до 50. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за, — и неплохо, надо сказать справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что российские мужчины прекрасно понимают всю опасность, которая сейчас угрожает Родине, и для них это послужит мотивацией как можно дольше оставаться в резерве.

«Если же ты принял для себя решение жить и работать в Российской Федерации, другого пути быть не может, обязательно должен отдать Родине и свой священный долг, неважно, какой у тебя возраст или семейное положение», — резюмировал Журавлев.

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