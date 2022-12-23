В России построят собственный флот для вывоза зерна ОЗК создаст в России флот из 19 сухогрузов для вывоза зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединенная зерновая компания планирует заказать 19 морских сухогрузов для вывоза зерна в дружественные страны, сообщил в беседе с РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова также подтвердил представитель ОЗК. На реализацию проекта потребуется как минимум 38 млрд рублей. Утверждается, что новый флот может появиться в России не раньше 2026 года.

Петухов объяснил, что 14 сухогрузов будут приобретены у отечественных производителей, в то время как другие пять будут закуплены на внешнем рынке. По его словам, у России нет опыта в строительстве морских балкеров-зерновозов, однако они попали в перспективный план строительства гражданских судов в России до 2035 года.

Представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заявил, что конструкторское бюро компании обладает всеми необходимыми компетенциями при проектировании крупнотоннажных суден. Это касается в том числе и сухогрузов.

Необходимость в создании собственного флота возросла в связи с санкционным давлением и отказом многих международных перевозчиков от сотрудничества с Россией, рассказали в Минсельхоза. В ведомстве добавили, что сейчас приобретение сухогрузов является одной из ключевых стратегических зада России.

Ранее Россия и Турция утвердили пакетный характер по вывозу зерна с Украины в ходе предварительных консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и его турецким коллегой Седатом Оналом. Стороны условились обеспечить гарантии безопасности для переправки продовольствия в беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он также отметил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.