В России пообещали жесткий ответ на атаки Украины Политолог Михайлов: Россия жестко ответит на атаки по своим территориям

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия жестко ответит Украине на атаки по территориям государства, уверен политолог Евгений Михайлов. В разговоре с «360» эксперт подчеркнул, что, если атака беспилотниками, как сообщают СМИ, действительно произойдет, ВС РФ отразят ее. Кроме того, от ответа России на атаки украинская экономика «впадет в шоковое состояние».

Сейчас уже говорят о том, что [атака] будет с 8 на 9 мая. Но любое официальное заявление означает раскрытие планов и более тщательную подготовку нашей ПВО. В целом 50 дронов — большая сила, чтобы отвлечь внимание ПВО. Но уверен, что Россия отразит атаку и ответит так, что украинская экономика впадет в шоковое состояние, — пояснил политолог.

Михайлов напомнил, что на Западе говорили об истощении запасов ракет у России, но на самом деле дефицит ракет наблюдается у украинской стороны. По словам эксперта, об этом говорят сообщения в европейских СМИ о том, что Крымский мост не представляет интереса для ВСУ.

Неслучайно появились заявления в западных СМИ, дескать, Крымский мост не предоставляет интереса для ВСУ. Но Зеленский — нелегитимный президент и способен решиться на любой удар, чтобы сохранить свою жизнь, помимо власти, — заключил политолог.

До этого в СМИ появилась информация, что Украина может готовить массированный удар по России с применением 50 беспилотников и «десятков» дальнобойных ракет. Предположительной датой атаки, по данным некоторых изданий, может стать День Победы.