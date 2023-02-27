В России полностью импортозаместили первый бронеавтомобиль «Тайфун» «Ремдизель» полностью импортозаместил первую модель семейства бронеавтомобилей «Тайфун»

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В России впервые полностью импортозаместили автомобиль «Тайфун-К53949». Отныне он будет иметь название «Феникс». Об этом ТАСС рассказал представитель компании «Ремдизель», занимающейся производством машин. По его словам, в течение года процесс полного импортозамещения будет завершен для всей линейки этих авто.

«Феникс» — это импортозамещенная машина «Тайфун-К53949». Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность ее серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведем импортозамещение всех машин, и эта машина — первая, закончившая этот процесс. Остальные — в разной стадии процесса импортозамещения, но в этом году они уже все будут собираться импортозамещенными, — рассказал представитель компании на международной выставке IDEX-2023, которая прошла в Абу-Даби.

На мероприятии на стендах «Рособоронэкспорта» были представлены автомобили «Тайфун» серий К53949, К63968 и К53598.

Импортозамещенный вариат предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств при выволнении учебно-боевых задач. В автомобиле с бронированным корпусом размещены десять сидений для экипажа и пассажиров. Автомобиль выполнен по колесной формуле 4×4, его снаряженная масса достигает 14 тонн, максимальная скорость — до 100 километров в час, запас хода около 850 километров.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что импортозамещение усилится в 2023 году — акцент будет сделан на цифровой и программной самостоятельности России. По его словам, продолжится также поддержка строительной индустрии и ЖКХ. Парламентарий отметил, что благодаря оперативному принятию законопроектов, направленных на ослабление санкций, российскую экономику удалось стабилизировать.