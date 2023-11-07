В России поймали фальшивомонетчиков, печатавших до 2 млрд рублей в год ФСБ и МВД задержали печатавших до 2 млрд рублей в год фальшивомонетчиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли организаторов и участников криминальной организации, которая занималась подделкой денежных купюр, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, преступная группа действовала с 2018 года. Ежегодно сообщество выпускало до 2 млрд фальшивых рублей.

По версии следствия, преступное сообщество состояло из нескольких структурных подразделений и действовало на территории семи регионов Российской Федерации. Часть злоумышленников в арендованных квартирах наладила печать поддельных купюр с имитацией элементов защиты. Другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт, как через постоянных покупателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте Интернета, через который продавали криминальный товар. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок, — рассказала Волк.

Представитель ведомства добавила, что подозреваемые были задержаны в Москве, Московской, Белгородской и Ленинградской областей, а также в республиках Дагестан и Крым. В общей сложности правоохранители провели более 100 обысков в местах проживания задержанных. В ходе мероприятий были найдены поддельные купюры на сумму свыше 20 млн рублей, оборудование, расходные материалы и заготовки для печати, уточнила Волк. Она добавила, что в деле числятся 24 фигуранта, каждому из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД задержали в Белгороде 37-летнего мужчину, напечатавшего у себя дома 25 млн фальшивых рублей. Представители МВД добавили, что мужчина был задержан с поличным. Нарушитель был взят под стражу, против него возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег.