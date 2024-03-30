В России подорожает летняя резина SHOT: рост цен на летние шины в России составит до 50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Эксперты авторынка считают, что цены на летние шины и услуги по «переобувке» поднимутся на 50% в России, передает Telegram-канал «SHOT Проверка». По данным источников канала, стоимость на премиальные марки резины из Европы увеличится больше всего.

По информации канала, речь идет о таких брендах как Nokian, Pirelli и Bridgestone. Из-за сложностей с логистикой стоимость увеличивается в два раза, в среднем до 50 тысяч рублей за четыре колеса. При этом доставлять шины будут, например, через Турцию, заказ может ехать в Россию около полугода и не успеть к сезону. Если шины «застрянут» в пути, то добиться возврата средств в этом случае будет нелегко.

Канал добавляет, что за комплект шин отечественных марок, например, Cordiant или Kama сейчас нужно заплатить около 20 тысяч рублей. По словам экспертов, даже при выборе этих брендов грядущий ажиотаж может увеличить цены вплоть до 50%. На столько же подорожают и услуги шиномонтажа, а огромные очереди вырастут в мае.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что обычно зимнюю резину меняют на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Специалист отметил, что если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные.