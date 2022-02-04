В России подорожали услуги частных мастеров

В России за 2021 год подорожали услуги частных мастеров. Стоимость вызова сантехника или электрика выросла более чем на 20% — до 3-5 тысяч рублей, мастера на час примерно на 15% до отметки в 2,7 тысячи рублей, а помощника по переезду — на 13%, достигнув 5,5 тысячи рублей, сообщает «Коммерсант». Резкий скачок в стоимости услуг специалистов обусловлен подорожанием расходных материалов и инструментов.

Повышение цен на работы мастеров также связано с переходом на налоговый режим для самозанятых и ростом спроса россиян на подобные услуги в связи со стремлением граждан ускорить процесс ремонта на фоне роста цен на стройматериалы.

Руководитель маркетинговых проектов «Авито услуг» Иван Чулков считает, что рост стоимости на услуги мастеров продолжится и в 2022 году.

В первую очередь это произойдёт за счёт продолжающегося роста спроса, так как всё больше людей готовы делегировать решение бытовых задач, — сказал он.

Ранее эксперты заявили, что за 2022 год первичное жильё может подорожать на 15%, в том числе ввиду подорожания стройматериалов, нехватки рабочей силы и общей инфляции. На ситуацию могут повлиять и геополитические риски: в случае эскалации геополитической напряжённости ставки по ипотеке могут превысить 13%.