https://static.news.ru/photo/13b53076-271e-11ea-8124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний чек на лекарства для лечения простуды и гриппа в ноябре 2019 года составил 155 рублей. Это на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском».

В компании отметили, что россияне также стали отдавать больше средств за антибиотики (169 рублей; +3%), капли и спрей для носа (158 рублей; +5,5%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России в новогодний период существенно растёт спрос на лекарства против простуды и гриппа. Так, средненедельные продажи противовирусного средства для местного применения (назальная мазь) с середины декабря до середины января вырастают на 66%. Кроме того, становятся более востребованными иммуномодуляторы, предназначенные для профилактики и лечения вирусных заболеваний, а также порошки для приготовления раствора против симптомов ОРЗ и простуды.