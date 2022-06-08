В России подорожали авиабилеты эконом-класса

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В период с 28 мая по 3 июня стоимость авиабилетов эконом-класса в России в среднем выросла почти на 8%, свидетельствуют данные Росстата. Всего с начала года цены в этом сегменте увеличились на 13,1%. В ведомстве также сообщили об увеличении средней стоимости путевок в дома отдыха и пансионаты на 4,8%, санатории — на 3,5% в конце мая — начале июня, пишет РИА Новости.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета с 28 мая по 3 июня увеличилась на 7,7%, — сказано в публикации.

Федеральный орган статистики также сообщил, что с начала года на 12,7% поднялись цены в санаториях.

Доцент кафедры туризма Крымского федерального университета (КФУ) Игорь Вахрушев ранее заявил, что в Крыму появляется новый тип туристов — люди духовного развития. Так он описал тех, кто активно ездил в Юго-Восточную Азию, а теперь сможет найти атмосферу по душе в Крыму. Он привёл в пример Центр духовного развития «Арт-Ковчег», который готовится к открытию в Крымских горах на юге полуострова. Всего в Крыму в этом году рассчитывают на поток до 7 миллионов туристов, добавил Вахрушев. Грядущий сезон напомнит коронавирусный 2020 год, когда полуостров столкнулся с перераспределением туристов, считает специалист.